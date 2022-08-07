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İstanbul'da bir İETT klasiği! Yolcuların olmaması faciayı önledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2022 13:16
Karacaahmet yakınlarında dumanların yükseldiği İETT otobüsü, şoförü tarafından yolun kenarına alındı. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.
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