07 Ağustos 2022, Pazar
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İstanbul'da bir İETT klasiği! Yolcuların olmaması faciayı önledi
Karacaahmet yakınlarında dumanların yükseldiği İETT otobüsü, şoförü tarafından yolun kenarına alındı. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.