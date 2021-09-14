İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!

İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Dün de Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent’te 7 otobüs yolda kaldı. İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz dönemlerde yılda birkaç kez yolda kalma görüntüleriyle karşılaşırken şimdi maalesef günde onlarca arızalı araçların yollarda kaldığını görüyoruz" diye konuştu.