14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!

İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2021 11:56
İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Dün de Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent’te 7 otobüs yolda kaldı. İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz dönemlerde yılda birkaç kez yolda kalma görüntüleriyle karşılaşırken şimdi maalesef günde onlarca arızalı araçların yollarda kaldığını görüyoruz" diye konuştu.
Tosuncuk’tan mahkemede dikkat çeken sözler!
Tosuncuk'tan mahkemede dikkat çeken sözler!
İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!
İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!
İBB’den sağlık çalışanlarına veto!
İBB’den sağlık çalışanlarına veto!
CHP’den Demirtaş’a “Yanındayız” mesajı
CHP’den Demirtaş’a “Yanındayız” mesajı
Oğuzhan Asiltürk ve eşinin sağlık durumu nasıl?
Oğuzhan Asiltürk ve eşinin sağlık durumu nasıl?
Ürünler aynı market farklı, fiyat farklı!
Ürünler aynı market farklı, fiyat farklı!
Yeni uygulama başladı! İşte son durum...
Yeni uygulama başladı! İşte son durum...
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Tosuncuk mağdurlarla yüzleşecek!
Tosuncuk mağdurlarla yüzleşecek!
Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi!
Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi!
İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor!
İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor!
CHP’li başkana ihale kıyağı! VIP aracı kaptı
CHP'li başkana ihale kıyağı! VIP aracı kaptı
Daha Fazla Video Göster