07 Nisan 2022, Perşembe
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İstanbul'da bir ağaç katliamı daha! Ataşehir'de onlarca ağaç söküldü
Son dakika haberine göre… İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez de Ataşehir ilçesinde Kayışdağı Caddesi ortasındaki ağaçları iş makineleriyle güpegündüz söktü. Vatandaşlar ağaçların sökülmesine tepki gösterdi. Onlarca ağacın söküm nedeni belirlendi mi? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.