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İstanbul’da 37 ilçenin başkan adayı belli oluyor! A Haber ekipleri ilçe ilçe detayları aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 11:06
İstanbul'da 37 ilçenin AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor. Başkan Erdoğan İstanbul ilçe adaylarını bugün açıklayacak. A Haber ekipleri ilçe ilçe son gelişmeleri aktardı.
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