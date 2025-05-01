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İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri | Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 11:59
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul’da başta Taksim ve Saraçhane çevresi olmak üzere birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mecidiyeköy’de toplanan ve aralarında CHP’li Mahmut Tanal’ın da bulunduğu grup engellenirken Beşiktaş’ta ise HKP üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Olaylar sonrası bazı kişiler gözaltına alındı.
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İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri | Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alındı
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