İstanbul'a yeni metro! Bakan Uraloğlu A Haber'de anlattı

CHP'li İBB'nin İstanbul'un ulaşım çilesine çözüm bulamaması ve yeni projeler üretmeyerek devam eden projeleri de durdurmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girmiş ve şehri adeta demir ağlarla örmeye başlamıştı. Bakanlığın projelerine bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete giriyor. Bakan Uraloğlu A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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