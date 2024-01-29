29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2024 01:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyordu. Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Detayları a Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı...
İstanbul’a lapa lapa kar yağıyor!
İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: DEAŞ’tan şüpheleniyoruz
Bakan Yerlikaya açıkladı: DEAŞ'tan şüpheleniyoruz
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
Murat Kurum A Haber’de!
Murat Kurum A Haber'de!
Başkan Erdoğan’dan taziye ziyareti
Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
Bakan Yerlikaya’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama!
Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama!
CHP’de bir kıyım yapılıyor
"CHP'de bir kıyım yapılıyor"
Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı kamerada
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı kamerada
Erdoğan’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
MHP 31 Mart’a Mersin’den başladı
MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
Daha Fazla Video Göster