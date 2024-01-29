29 Ocak 2024, Pazartesi
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İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyordu. Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Detayları a Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı...