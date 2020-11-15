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İstanbul Vaniköy'de yanan tarihi cami havadan görüntülendi

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Giriş: 15.11.2020 14:40
Güncelleme:15.11.2020 14:57
Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan tarihi cami havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camii'nin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı.

Alevler içerisinde kalan camiye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alev alev yanan cami havadan da drone ile görüntülendi.

İstanbul Valiliğinden, Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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