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08.04.2020

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

"Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Covid-19 ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza maske ve kolonya paketlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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