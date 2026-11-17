Orta Doğu'da savaş çanları! ABD'nin üçüncü uçak gemisi bölgede, İran ABD üssünü vurdu

ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine katılmasıyla bölgedeki ABD uçak gemisi sayısı üçe yükselirken, Hürmüz Boğazı'nda da 24 saat içinde 4 geminin mayına çarpmasıyla gerilim tırmandı. "ABD İran'a yeni saldırıya mı hazırlanıyor?" ve "Müzakere mi, yeniden savaş mı?" sorularının gündeme geldiği saatlerde başkent Tahran'dan son gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Ekber Karabağ; İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki Şeyh İsa ABD üssüne yönelik İHA saldırısını, Tahran meydanındaki tehdit pankartlarını ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın barajlara ilişkin sert açıklamasını aktardı.