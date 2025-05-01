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İstanbul Valiliği’nden izinsiz gösteri yapanlara ilişkin açıklama: 384’ü gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden izinsiz gösteri yapanlara ilişkin açıklama: 384'ü gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.05.2025 20:05
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 52 bin 656 emniyet personelinin görev yaptığı belirtilerek, "Kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır" denildi.
İstanbul Valiliği’nden izinsiz gösteri yapanlara ilişkin açıklama: 384’ü gözaltına alındı
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