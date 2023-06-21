21 Haziran 2023, Çarşamba
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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde alçak provokasyon! Bir şahıs başörtülü mezunları hedef aldı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet törenini kayda alan bir şahıs, başörtülü mezunları hedef aldı. Alçak provokasyonda ilahiyat mezuniyetini hukuk mezuniyeti diye anlatan şahıs, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bu görüntülere pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Başörtümüz onurumuzdur, onurumuzu çiğnetmeyeceğiz” dedi. Öte yandan KADEM başörtüsü düşmanlığını gösteren görüntüyü paylaşarak 28 Şubat artığı zihniyetinin olması gereken yere, tarihin karanlığına gömüleceğini ifade etti. Sanatçılardan da bu duruma tepki gösteren isimler oldu. Öte yandan videoyu paylaşan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı. Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının da yanıltmacadan ibaret olduğunun ispatı oldu.