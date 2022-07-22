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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

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Giriş: 22.07.2022 09:08
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ’ye yönelik sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme yazılımı “ByLock” kulancısı olan ve haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 42’si yakalandı.
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