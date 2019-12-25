25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.12.2019

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon |Video

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, çetenin firari olan 2 şüphelisini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak' , 'kumar oynanması için yer temin etmek' , 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

20 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından bugün erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere ve 'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri, çetenin firari olan 2 şüphelisini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı
Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı
Marmara'da faciadan dönüldü
Marmara'da faciadan dönüldü
TürkAkım'da sona gelindi! Kritik tarih 8 Ocak!
TürkAkım'da sona gelindi! Kritik tarih 8 Ocak!
Milyonlarca vatandaş için kritik tarih 31 Aralık!
Milyonlarca vatandaş için kritik tarih 31 Aralık!
Erdoğan'dan açıklama! Türk askeri Libya'ya gidecek mi?
Erdoğan'dan açıklama! Türk askeri Libya'ya gidecek mi?
Erdoğan'dan Tunus heyetine sigarayı bırakın tavsiyesi
Erdoğan'dan Tunus heyetine "sigarayı bırakın" tavsiyesi
Erdoğan: Tunus ile iş birliği üzerinde durduk
Erdoğan: Tunus ile iş birliği üzerinde durduk
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi...
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi...
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan sürpriz görüşme!
Başkan Erdoğan sürpriz görüşme!
Daha Fazla Video Göster