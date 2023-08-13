İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber'de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine seçim döneminde miting miting il il gezdi. Yapılacağı vaat edilen projelerin 'yapılmaması'nın yanı sıra, hizmet bütçesi kullanarak kendi PR'ını yapmaya çalışan İmamoğlu, skandalları şok etkisi yaratıyor. İBB'ye bağlı olan iştiraklerden İSKİ'nin batma noktası A Haber'de değerlendirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti döneminde İSKİ'nin kar eden ve bütçesinden kaynak üretebilen bir durumda olduğunu belirtirken, 'İSKİ'nin şu anda batmış' olduğunu dile getirdi.