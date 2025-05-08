İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı

İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıkları merkezli 6,2'lik depremin ardından uzmanlar ikiye ayrıldı. Bazıları İstanbul depreminin bittiğini, bazıları ise bunun büyük depremin başlangıcı olduğunu iddia etti. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ön raporda enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığı vurgulandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik değerlendirdi.

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