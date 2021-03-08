İstanbul HDP İl Başkanlığı'ında gizli oda! PKK sığınağı

HDP İstanbul İl Yönetimi'ndeki 12 yöneticinin terör örgütü PKK ile iltisaklı bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'de açılan dava kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. HDP İstanbul İl Binası’ndan PKK’ya eleman gönderildiği ve binadaki sığınağın toplama merkezi gibi kullanıldığı yönündeki tanık ifadeleri sonrası, mahkeme binada polisin keşif yapmasına karar verdi.

HDP İstanbul İl Yönetimi'ndeki 12 yöneticinin terör örgütü PKK ile iltisaklı bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'de açılan dava kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. HDP İstanbul İl Binası'ndan PKK'ya eleman gönderildiği ve binadaki sığınağın toplama merkezi gibi kullanıldığı yönündeki tanık ifadeleri sonrası, mahkeme binada polisin keşif yapmasına karar verdi.