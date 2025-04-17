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İstanbul Havalimanı’nda 3’lü pist uçuşu! 3 uçak aynı anda havalandı… Avrupa’da örneği yok

İstanbul Havalimanı’nda 3’lü pist uçuşu! 3 uçak aynı anda havalandı… Avrupa’da örneği yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 11:29
İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabileceği “eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu' yapıldı. Düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu 'Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış sağlayarak yolculara daha hızlı bir hizmet sunacak.' ifadelerini kullandı.
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İstanbul Havalimanı’nda 3’lü pist uçuşu! 3 uçak aynı anda havalandı… Avrupa’da örneği yok
3 uçak aynı anda havalandı
3 uçak aynı anda havalandı
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