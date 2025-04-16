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İstanbul Havalimanı tarihe geçecek

İstanbul Havalimanı tarihe geçecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 11:13
Güncelleme:16.04.2025 11:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda “Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu”nun 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla devreye gireceğini duyurdu. Bu sistem sayesinde aynı anda üç uçak, tamamen bağımsız pistlere iniş ya da kalkış yapabilecek. Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’da bu sistemi kullanan ilk havalimanı konumuna getirdiğini vurguladı. Sistem daha önce yalnızca ABD’de uygulanıyordu.
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
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