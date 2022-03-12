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İstanbul Boğazı’nda dümeni kitlenen gemi korku dolu anlara neden oldu

DHA
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Giriş: 12.03.2022 10:16
İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme açıklarında bir süre sürüklenen gemi demir atarak kıyıya metreler kala dururken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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