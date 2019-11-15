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15.11.2019
İstanbul Bakırköy'de siyanür faciası! Bir aile daha... |Video
İstanbul sabah saatlerine ölüm haberiyle uyandı. Bakırköy'deki bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine hemen AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şüpheli ölümlerinin nedeninin siyanür olduğu tespit edildi.
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