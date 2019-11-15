İstanbul Bakırköy'de siyanür faciası! Bir aile daha... |Video

İstanbul sabah saatlerine ölüm haberiyle uyandı. Bakırköy'deki bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine hemen AFAD ​ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şüpheli ölümlerinin nedeninin siyanür olduğu tespit edildi.