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15.11.2019

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyanür' açıklaması |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişilik ailenin siyanür ile ölüm şüphesiyle ilgili konuştu "Bugünkü vaka olmadan önce bir çalışma başlatılmıştı. İlgili kurumlar önümüzdeki günlerde bir araya gelip gerekli tedbirleri alacaklar" dedi.

Gündeme dair diğer konularla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu'nun sözlerinde satır başları;

YAKALANAN KRİTİK İSİM

Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.

İADE EDİLEN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER

Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi.
Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.

BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ

Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz.
Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.
İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.

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