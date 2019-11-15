Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyanür' açıklaması |Video
Gündeme dair diğer konularla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu'nun sözlerinde satır başları;
YAKALANAN KRİTİK İSİM
Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.
İADE EDİLEN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER
Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi.
Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.
BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ
Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz.
Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.
İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.
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