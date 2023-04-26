26 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için geri sayım başladı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Yapımı tamamlanan ve devam eden 484 proje ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefinin yüzde 91’ine ulaşıldı. 2028 hedefi ise 1.000 bahçe olurken, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk etap Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.