26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için geri sayım başladı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için geri sayım başladı: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 22:03
Yapımı tamamlanan ve devam eden 484 proje ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefinin yüzde 91’ine ulaşıldı. 2028 hedefi ise 1.000 bahçe olurken, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk etap Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.
1000 Millet bahçesi için geri sayım
1000 Millet bahçesi için geri sayım
Başkan Erdoğan’ın dikkat çeken temposu
Başkan Erdoğan’ın dikkat çeken temposu
Ulaşım yatırımları neden önemli?
Ulaşım yatırımları neden önemli?
Deste deste para dağıtıldı
Deste deste para dağıtıldı
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
Her gebeye bir ebe projesi
"Her gebeye bir ebe" projesi
TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı!
TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı!
Afet evleri hızla yükseliyor
Afet evleri hızla yükseliyor
Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber’de!
Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber'de!
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor
Adım adım başvuru ekranı
Adım adım başvuru ekranı
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Daha Fazla Video Göster