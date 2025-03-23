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İstanbul Adalet Sarayı’nda CHP’li milletvekillerinden arbede

İstanbul Adalet Sarayı'nda CHP'li milletvekillerinden arbede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 05:00
İBB'de başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP'li milletvekiller, adliye koridorunu kapatan polis memurlarına tepki göstererek arbede çıkardı.
İstanbul Adalet Sarayı’nda CHP’li milletvekillerinden arbede
İstanbul Adalet Sarayı’nda CHP’li milletvekillerinden arbede
İstanbul Adalet Sarayı'nda CHP'li milletvekillerinden arbede
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