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İstanbul 1994’lere geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı | Video

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Giriş: 05.06.2020 18:44
Güncelleme:05.06.2020 18:48
İstanbul Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 Haziran Çevre Günü’nde sosyal medyada yer aldı. CHP’li İBB ile İstanbul’un 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre; İSKİ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkması sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Riva deresini kimsenin insafına bırakılmayacağı ve temizleneceği belirtti

İstanbul Yenikapı'da bulunan etkinlik alanının kirli görenler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntüye İstanbul 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek tepki gösterildi.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI DA KİRLİ
5 Haziran Çevre Günü'nde Yenikapı'da yer alan etkinlik alanının kirli hali sosyal medyada yer aldı. Büyük tepki çeken görüntüye birçok yorum yapıldı. Ayrıca bir yıl içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çevre katliamı gibi kirlilikle ilgili görüntüler kamuoyunda yer aldı.

"KOKUYU HAYAL EDEBİLİYORUM 90'LARDAN"
Recep isimli kullanıcı "Havalarda ısınıyor. Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan" Diyerek tepki gösterdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gurbet Kuşu, "Bu daha iyi günler, hele söyle sona dogru yaklasalim yani 3 sene sonrasi filan. Sanirim Istanbuldan göcler tersine dönecek" diyerek tepki gösterdi. Yeditepe isimli hesap ise "Chp'den beklenen çöp çukur pislik 1 sene olmadan yüzünü gösterdi" dedi.

RİVA DERESİ CHP'NİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK!
İSKİ'nin, kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması sonrası oluşan kirlilikle alakalıda görüntüler kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, temizleyeceğiz" dedi.

DAMLA KAYA-SABAH

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