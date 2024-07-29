İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’a tepki yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz'a Ankara'dan tepki yağdı.

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