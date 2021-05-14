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İsrail'in zulmüne Türkiye haricindeki ülkeler sessiz! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı zalimliğe dur çağrısıdır
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, "Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Üç dinin mukaddeslerine ev sahipliği yapmasınn ötesinde Kudüs, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İşte bunun için Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz." ifadelerini kullandı. ANKASAM Türk Dış Politika Danışmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Savrun, "Türkiye haricinde hiçbir ülkeden ses gelmiyor" dedi. Övür ise "Başkann Erdoğan’ın çağrısı zalimliğe dur çağrısıdır" ifadelerini kullandı.