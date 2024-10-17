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İsrail'in Orta Doğu planlarının şifresi: Toplumsal çöküş ve manipülasyon

İsrail'in Orta Doğu planlarının şifresi: Toplumsal çöküş ve manipülasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.10.2024 13:34
Güncelleme:17.10.2024 14:50
İsrail’in Suriye saldırılarını A Haber’de değerlendiren DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, İsrail’in Lübnan’dan sonra Suriye’ye yöneldiği ardından Irak’ı hedef alacağını söyledi. Tolga Sakman bölgede toplumsal ve siyasi yapıların manipüle edildiğini ve İsrail işgaline hazır hale getirildiğinin altını çizdi.
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