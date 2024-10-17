17 Ekim 2024, Perşembe
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İsrail'in Orta Doğu planlarının şifresi: Toplumsal çöküş ve manipülasyon
İsrail’in Suriye saldırılarını A Haber’de değerlendiren DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, İsrail’in Lübnan’dan sonra Suriye’ye yöneldiği ardından Irak’ı hedef alacağını söyledi. Tolga Sakman bölgede toplumsal ve siyasi yapıların manipüle edildiğini ve İsrail işgaline hazır hale getirildiğinin altını çizdi.