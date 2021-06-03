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İsrail’in müstakbel Başbakanı Naftali Bennett kimdir?

A Haber
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Giriş: 03.06.2021 11:23
Güncelleme:03.06.2021 11:23
Netanyahu'ya karşı kurulan 8 partili koalisyonda İsrail'in gelecekteki Başbakanı Naftali Bennett'in olması muhtemel. Peki bennet kimdir? Yeni dönemde İsrail-Filistin-Türkiye-ABD denkleminde ne yaşanır? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'ya karşı kurulan 8 partili koalisyonda İsrail'in gelecekteki Başbakanı Naftali Bennett'in olması muhtemel. Peki bennet kimdir? Yeni dönemde İsrail-Filistin-Türkiye-ABD denkleminde ne yaşanır? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN MÜSTAKBEL BAŞBAKANI NAFTALİ BENNETT KİMDİR?
- 49 YAŞINDA
- İSRAİL ORDUSUNDA KOMUTANLIK YAPTI
- SİYASETE 2005 YILINDA GİRDİ
- NETANYAHU'NUN YARDIMCILIĞINI YAPTI
- SAĞCI YAMİNA PARTİSİN LİDERİ
- 7 VEKİLİ BULUNUYOR
- MİLLİYETÇİ DİNDAR ÇİZGİDE
- FİLİSTİN KARŞITI AŞIRI SAĞCI
- 2013'TE "BİRÇOK ARAB'I ÖLDÜRDÜM VE BUNDA PROBLEM GÖRMÜYORUM" DEMİŞTİ

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