İsrail’in Gazze için yeni sürgün planı! Gazzeliler Doğu Afrika’ya mı sürülecek?

İsrail ve ABD, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için gaza bastı. Associated Press'in ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail, Gazze'den Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi için topraklarının kullanılmasını görüşmek üzere üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle temasa geçti. ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasının ardından Filistinlilerin tamamının, en azından geçici olarak Gazze'den gitmesi gerektiğini söylemiş, bölgeyi Orta Doğu'nun rivierası yapacağını iddia etmişti. Ancak Trump, dün yaptığı açıklamada hiçbir Filistinlinin Gazze'den sürülmeyeceğini söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN