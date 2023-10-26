İsrail'den tanklarla propaganda oyunu! ABD'li komutandan itiraf: Paramparça oldular

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'ye gizli bir operasyon yaptığını ancak başarısız olduklarını söyledi, operasyonda "Paramparça oldular" ifadelerini kullandı. Peki sivil katliamı yapan İsrail ile onun destekçi ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin değerlendirdi.

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