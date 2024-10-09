İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 7 can kaybı

İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Ekiplerimiz savaş bölgesinde haber nöbetinde. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameramanı Ertan Tuna aktardı.

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