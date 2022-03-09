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İsrail'den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Ankara diplomasinin merkezi oluyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.03.2022 17:11
Son dakika haberi... 14 yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Savaşan iki ülkenin en üst düzey temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek. Türkiye'nin diplomaside attığı adımlar savaşın seyrini nasıl değiştirecek? Türkiye - İsrail ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret!
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