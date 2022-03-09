09 Mart 2022, Çarşamba
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İsrail'den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Ankara diplomasinin merkezi oluyor
Son dakika haberi... 14 yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Savaşan iki ülkenin en üst düzey temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek. Türkiye'nin diplomaside attığı adımlar savaşın seyrini nasıl değiştirecek? Türkiye - İsrail ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.