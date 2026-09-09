Dünyanın en iyi 10 böreğinden biri: Erzurum'un su böreği nasıl yapılıyor?

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı, listeye Türk mutfağı damga vurdu. İlk 10 sırada 8 Türk lezzeti yer alırken, Erzurum'un coğrafi işaretli su böreği de zirvedeki lezzetler arasında gösterildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Erzurum'da su böreğinin yapım sürecini ve bu eşsiz lezzetin arkasındaki emeği görüntüledi. İşletme sahibi Seda Akköse, Erzurum su böreğinin hazırlanışındaki püf noktalarını ve kendine has özelliklerini A Haber'e anlattı.