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İsrail’de Demir Kubbe’nin çöküşü! Yeni füze sistemleri ve tehditler

İsrail’de Demir Kubbe’nin çöküşü! Yeni füze sistemleri ve tehditler

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 10:21
İran dün akşam saatlerinde intikam saldırısı için düşmeye bastı. İsrail’e gönderilen hipersonik füzeler Demir Kubbe’yi deldi geçti ve çok sayıda yere isabet etti. Katil başbakan Netanyahu sığınağa kaçarken 1 yıldır Gazze’de insanların katledilmesini gülerek izleyen İsrail halkı da korku ve panikler sığınaklara girdi. Orta Doğu’da yaşananları A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendi. Askeri kıyafetlerle subliminal mesaj verdiğin söyleyen Prof. Dr. Esat Arslan yeni dönemde üretilen füzelerin özelliklerine dikkat çekerek Türkiye’nin de hedefler arasında olduğunu belirtti.
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