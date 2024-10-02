02 Ekim 2024, Çarşamba
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İsrail’de Demir Kubbe’nin çöküşü! Yeni füze sistemleri ve tehditler
İran dün akşam saatlerinde intikam saldırısı için düşmeye bastı. İsrail’e gönderilen hipersonik füzeler Demir Kubbe’yi deldi geçti ve çok sayıda yere isabet etti. Katil başbakan Netanyahu sığınağa kaçarken 1 yıldır Gazze’de insanların katledilmesini gülerek izleyen İsrail halkı da korku ve panikler sığınaklara girdi. Orta Doğu’da yaşananları A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendi. Askeri kıyafetlerle subliminal mesaj verdiğin söyleyen Prof. Dr. Esat Arslan yeni dönemde üretilen füzelerin özelliklerine dikkat çekerek Türkiye’nin de hedefler arasında olduğunu belirtti.