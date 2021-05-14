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İsrail zulmünün çocuk şehitleri
Katil devlet İsrail'in saldırılarında maalesef şehit olan Filistinlilerin sayısı her geçen dakika artıyor. İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında yaşları 1 ila 18 arasında değişen 30'dan fazla çocuk şehit oldu. Hayatlarının baharında dünyadan koparılan Filistinli çocuklardan geriye acılı aileleri ve gerçekleşemeyen hayalleri kaldı.