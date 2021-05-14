Son dakika: Gazze'ye kara harekatı mümkün mü? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İsrail'in en büyük korkulu rüyası...

İSRAİL GÜÇLÜ AMA...

Savaş evrildi evet İsrail son derece güçlü bir armadası var. Hem karadan, hem havadan hem denizden hem de asimetrik olarak 5. kol faaliyeti olarak içeriden. Bunu biliyoruz ama bir diğer tarafıyla da Hamas'ın veya bölgedeki diğer örgütün bu İsrail'in var olan gücüne karşı geliştirmiş olduğu yeni bir savaş konsepti var. Biz bunu kendi coğrafyamızda girmiş olduğumuz mücadelelerden veya karşı karşıya kalmış olduğumuz terör örgütlerinin yapmış oldukları tünellerden, hendeklerden, menfezlerden, hava akınlarına karşı koruma sağlayan sığınaklardan.