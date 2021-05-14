Son dakika: Gazze'ye kara harekatı mümkün mü? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İsrail'in en büyük korkulu rüyası...
Son dakika haberi... Kara harekatı açıklaması ne anlama geliyor? Nasıl bir kargaşa yaşanıyor? İşgalci İsrail kara harekatı yapar mı? Kara harekatı başladı mı? Bölgede bundan sonra neler beklenmeli? Dünya terör devleti İsrail'e 'dur' diyecek mi? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "İsrail’in üzerinde yapacağı olası kara harekatını domine edici, önleyici veya geciktirici bir diplomatik etkiyle karşı karşıya kalmış olabilir. Veya sahada bir riskle karşı karşıya kalmış olabilir." ifadelerini kullanarak İsrail'in en büyük korkulu rüyasının ne olduğunu anlattı.
Terör devleti İsrail tankları Gazze şeridinde hazır bekletiliyor. Peki kara harekatı açıklaması ne anlama geliyor? Nasıl bir kargaşa yaşanıyor? İşgalci İsrail kara harekatı yapar mı? Kara harekatı başladı mı? Bölgede bundan sonra neler beklenmeli? Dünya terör devleti İsrail'e 'dur' diyecek mi? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TEMEL SORUN GÜÇ MESELESİ
Ümit ederim bundan sonraki bayramları çok daha güvenli, huzurlu ve barışla beraber geçirmeyi Allah nasip eder. Bayramları huzur içerisinde geçirmenin yolu da adalete, iyiliğe ve insanlığa hizmet eden gücün dünyada hakim olması. Böyle bir güç yapılanması olmayınca doğal olarak insanlık işte bugün karşı karşıya kaldığımız gibi son derece önemli bir dini günde son derece acı bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz. Temel sorun güç meselesi. Güçlü olursanız bu tür olaylarla karşı karşıya kalmazsınız.
İSLAM DÜNYASI NEREDE HATA YAPIYOR?
Bir taraftan da bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum İslam dünyasının nerede hata yaptığını görmesinin fırsatı. Bir özeleştirinin gerçekleşmesi gerekiyor artık. Çünkü her seferinde aynı fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz ve her seferinde İsrail bir adım daha ileri adım atıp sindiriyor ve tekrar yeni bir adıma hazırlanıyor.
İSRAİL'İN TUTARSIZLIĞI
Sahadaki fotoğrafa bakacak olursak bir tutarsızlık var İsrail'in yapmış olduğu açıklamalarda. İsrail böyle hataların altına imza atmaz. Öncelikle ordusunun prestijiyle ilgili neden böyle tutarsızlık ortaya çıkmasına sebebiyet verdi bunun iki sebebi olabilir.
Bunlardan bir tanesi İsrail'in üzerinde yapacağı olası kara harekatını domine edici, önleyici veya geciktirici bir diplomatik etkiyle karşı karşıya kalmış olabilir. Veya sahada bir riskle karşı karşıya kalmış olabilir.
"KARA HAREKATI BAŞLADI"
Aslında şunu söylememiz gerek kara harekatı başladı. Ne zaman başladı? Dün akşam saatlerinde başladı. Topçu atışlarıyla başladı. Bu kara harekatı zaten hazırlık safhası yani yumuşatma safhası.
HEDEFE GİRMEDEN ÖNCE İMHAYI AMAÇLAYAN HAZIRLIK SAFHASI
Bizim askeri terminolojide kullanmış olduğumuz hazırlık atışları bunlar. Yani hedefe girmezden önce hedefin imhasını amaçlayan, imha etmeyi başaramazsa yumuşatmaya ve gücünü kırmayı etkisizleştirmeyi amaçlayan harekat safhası.
NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?
Ama sonradan manevra unsurlarının devreye girmediğini gördük. Peki manevra unsurları neden devreye girmedi? Birinci sebebi diplomatik süreç etkinliğini ortaya koymuş olabilir veya İsrail sahada karşı karşıya kaldığı, kalacağı riski ortadan kaldıramamış demek. Yani şu demek Hamas'ın temas hattındaki kendisine zarar verecek gücünü imha edemediğine karşılık gelir.
2014 YILINDA DENEMİŞTİ
2014 yılında yapılan mücadelelerde İsrail benzer bir harekatı yapmaya kalkmıştı ama sadece 1 km girme gerçekleştirebilmişti. Yapmış olduğu girmede 67 tane zayiat vermişti ve harekata devam edememişti.
İSRAİL'İN EN BÜYÜK HASSASİYETİ
İsrail'in en büyük hassasiyeti olası bir savaşta veya çatışma zincirinde ortaya çıkacak can kayıpları. Hamas'ın zaten bununla ilgili son derece iddialı açıklamaları var bekliyoruz dedi İsrail'i gelsin bizim de hazırlamış olduğumuz bir takım sürprizler var.
İSRAİL GÜÇLÜ AMA...
Savaş evrildi evet İsrail son derece güçlü bir armadası var. Hem karadan, hem havadan hem denizden hem de asimetrik olarak 5. kol faaliyeti olarak içeriden. Bunu biliyoruz ama bir diğer tarafıyla da Hamas'ın veya bölgedeki diğer örgütün bu İsrail'in var olan gücüne karşı geliştirmiş olduğu yeni bir savaş konsepti var. Biz bunu kendi coğrafyamızda girmiş olduğumuz mücadelelerden veya karşı karşıya kalmış olduğumuz terör örgütlerinin yapmış oldukları tünellerden, hendeklerden, menfezlerden, hava akınlarına karşı koruma sağlayan sığınaklardan.
İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI
Bu olunca ne kadar bomba atarsa atsın ölümcül etki ortaya koyamıyor. Direnci kıramıyor. Bunu yapamayınca harekata girişemiyor. Bir diğer tarafı tanksavar gücü var Hamas'ın elinde. Bu İsrail'in korkulu rüyası.
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