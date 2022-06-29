29 Haziran 2022, Çarşamba
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İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı! Yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Türkiye’de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın perde arkasını A Haber İstihabrat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 7 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki bir otel ile Beylikdüzü'ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.