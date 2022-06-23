İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı

İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.