İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast girişimi olacağı iddiasında bulunmuştu. Emniyet ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreste 4 saatlik arama yapıldı.
İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.
Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.
İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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