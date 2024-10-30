30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
İsrail vahşetinde geriye enkaz kaldı! A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta

İsrail vahşetinde geriye enkaz kaldı! A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 15:34
Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail, Lübnan'ın güneyini de enkaza çevirmiş durumda. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, İsrail bombalarının hedefindeki noktalardan olan başkent Beyrut'taydı. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden katliamın yol açtığı yıkımın boyutları A Haber objektifine en acı şekilde yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta
A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta
İşte teröristlerin Sivas’taki görüntüleri
İşte teröristlerin Sivas'taki görüntüleri
Çin’de doğum oranları azaldı!
Çin’de doğum oranları azaldı!
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut
"Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut"
Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı
"Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı
Türkiye sıradan bir devlet değildir
"Türkiye sıradan bir devlet değildir"
Misliyle TUSAŞ intikamı! A Haber Suriye sınırında
Misliyle TUSAŞ intikamı! A Haber Suriye sınırında
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Savunma sanayii neden hedefte?
Savunma sanayii neden hedefte?
Devlet aklı devrede
“Devlet aklı devrede”
Daha Fazla Video Göster