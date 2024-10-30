İsrail vahşetinde geriye enkaz kaldı! A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta

Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail, Lübnan'ın güneyini de enkaza çevirmiş durumda. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, İsrail bombalarının hedefindeki noktalardan olan başkent Beyrut'taydı. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden katliamın yol açtığı yıkımın boyutları A Haber objektifine en acı şekilde yansıdı.

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