09 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail ne zaman duracak? Hamas’ın savaş taktiği ne?
Katil İsrail güçleri Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneleri hedef almayı sürdürüyor. Bir kez daha Şifa ve Nasr hastanelerinin çevresi bombalandı. 4 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Öte yandan Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına karşı güçlü direnişini sürdürüyor. İsrail güçleri saldırılarını Gazze dışındaki bölgelerde de sürdürüyor. Son olarak, İsrail'in Suriye'ye ve Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırdığı haberleri geldi. Geçtiğimiz günlerde Husiler, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü iddia etmişti. Konuya ilişkin ABD yönetiminden açıklama geldi. SİHA’nın düşürüldüğü doğrulandı. Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman değerlendirdi.