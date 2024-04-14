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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı "FETÖ" vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail'i bataklıktan çıkardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.04.2024 10:49
Son dakika haberi... İran’ın İHA’lı saldırı savaş başlatır mı? İran’ın füzeleri ne kadar etkili? İran, saldırılarla amacına ulaştı mı? İsrail nasıl cevap verecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte yaşananların perde arkası...
Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsraili bataklıktan çıkardı DANIŞIKLI DÖVÜŞ! İRAN, ABD VE İSRAİL'İ BATAKLIKTAN ÇIKARDI

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Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı
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