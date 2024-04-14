14 Nisan 2024, Pazar
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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı "FETÖ" vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail'i bataklıktan çıkardı
Son dakika haberi... İran’ın İHA’lı saldırı savaş başlatır mı? İran’ın füzeleri ne kadar etkili? İran, saldırılarla amacına ulaştı mı? İsrail nasıl cevap verecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte yaşananların perde arkası...