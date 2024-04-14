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Haberler Galeri İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı "FETÖ" vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail'i bataklıktan çıkardı

İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı "FETÖ" vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail'i bataklıktan çıkardı

Son dakika haberi... İran'ın İHA'lı saldırı savaş başlatır mı? İran'ın füzeleri ne kadar etkili? İran, saldırılarla amacına ulaştı mı? İsrail nasıl cevap verecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte yaşananların perde arkası...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 10:50
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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı FETÖ vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı

Dünyanın beklediği o misilleme gerçekleşti. İran'dan füzeler art arda ateşlendi, İHA'lar havalandı. Hedeflerinde İsrail vardı. Drone'lar, susmayan sirenler ve o misilleme gerçekleşti. İran İsrail'e füze yağdırdı.

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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı FETÖ vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı

Akşam saatlerinde Tahran medyasının verdiği son dakika dünya gündemine yıldırım gibi düştü. Şam'daki konsolosluğunun vurulmasına karşılık başladı. Hedefte İsrail vardı. İran Devrim Muhafızları operasyonun adını koydu. "Doğru söz" dedi.

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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı FETÖ vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı

Lübnan'daki Hizbullah da saldırıya geçti. Füzeler peş peşe ateşlendi. Çok geçmeden gözler Tel Aviv'e çevrildi. Saldırı doğrulandı. Başbakanları Netanyahu "Tüm olasılıklara hazırlıklıyız" karşılığını verdi. Sonra da savaş kabinesini topladı.

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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı FETÖ vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı

Füze ve drone'lar İsrail'e ilerlerken, Orta Doğu'da hava sahaları tek tek kapatıldı. Ve füzeler İsrail semalarında görüldü. Savunma sistemi "Demir Kubbe" devredeydi.

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İsrail – İran savaşı mı başlıyor? Çarpıcı FETÖ vurgusu: Danışıklı dövüş! İran, ABD ve İsrail’i bataklıktan çıkardı

Amerikan ve İngiliz jetleri de Tel Aviv'i savunmak için havadaydı.