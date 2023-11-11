İsrail “insanı mola” deyip kandırdı! Cibaliye civarına ağır bombardıman

Katil İsrail Gazze’de katliamlarına devam ederken “insanı mola/4 saatlik” ara diye uydurduğu ve dünyayı kandırdığı sürede yine mülteci kampını vurdu, hastaneyi hedef aldı. Son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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