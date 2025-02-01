İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur! Kassam Tugayları’nın sahneden dünyaya verdiği mesaj

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası devam ediyor. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli Ofer Calderon, Yarden Bibas Keith Siegel’e karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Özcan değerlendirdi.

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