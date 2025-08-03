İsrail gözünü KKTC’ye mi dikti? Güney Kıbrıs’a yoğun göç Rumları ayağa kaldırdı

İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından binlerce İsrailli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) göç etti. Sayının 15 bini aştığı ifade edilirken, GKRY’nin ana muhalefet lideri “Ülkemiz elden gidiyor” diyerek uyarıda bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan KKTC Muhabiri Rıza Açıkgöz, AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun İsraillilerin Güney Kıbrıs’ta kontrolsüz şekilde toprak satın aldığına dair açıklamasını aktardı. Açıkgöz ayrıca, İsrail’in göç hareketinin KKTC’ye de yönelebileceğini ve İsrail’in Türkiye’nin KKTC’deki askeri varlığını 'uluslararası güvenliğe tehdit' olarak tanımladığını vurguladı.