Bursa'nın 600 yıllık yaşayan mirası! Tarihi İnkaya Çınarı büyülüyor

Bursa'nın simgelerinden biri olan tarihi İnkaya Çınarı, asırlara meydan okuyan dev gövdesi ve görkemli kökleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaşının 600 yılı aştığı belirtilen tarihi çınar, Uludağ güzergahındaki konumuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bursa'nın en önemli doğal mirasları arasında yer alan İnkaya Çınarı, yüzyıllara tanıklık eden yapısıyla kentin yaşayan hafızalarından biri olmayı sürdürüyor.