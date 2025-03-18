İsrail Gazze’yi vuruyor: En az 330 şehit! Beyaz Saray: İsrail ABD’ye danıştı

Katliamcı İsrail devleti Ramazan ayında ateşkesi bozdu ve Gazze’ye büyük bir saldırı başlattı. Sahur vaktinden yapılan saldırılarda en az 330 masum insan şehit düştü. Beyaz Saray ise saldırılarından bilgisi olduğunu ve İsrail’in kendisine danıştığını açıkladı. İşte tüm detaylar…

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