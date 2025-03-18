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İsrail Gazze’yi vuruyor: En az 330 şehit! Beyaz Saray: İsrail ABD’ye danıştı

İsrail Gazze’yi vuruyor: En az 330 şehit! Beyaz Saray: İsrail ABD’ye danıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 09:28
Katliamcı İsrail devleti Ramazan ayında ateşkesi bozdu ve Gazze’ye büyük bir saldırı başlattı. Sahur vaktinden yapılan saldırılarda en az 330 masum insan şehit düştü. Beyaz Saray ise saldırılarından bilgisi olduğunu ve İsrail’in kendisine danıştığını açıkladı. İşte tüm detaylar…
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İsrail Gazze’yi vuruyor: En az 330 şehit! Beyaz Saray: İsrail ABD’ye danıştı
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