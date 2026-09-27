Fon soruşturması derinleşiyor: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı

Fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 51'e yükseldiği bildirilirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin yeni tedbirleri ve mal varlığı dondurma kararlarını açıkladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Furkan Ali Özer, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.