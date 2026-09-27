-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fon soruşturması derinleşiyor: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon soruşturması derinleşiyor: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı

Fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 51'e yükseldiği bildirilirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin yeni tedbirleri ve mal varlığı dondurma kararlarını açıkladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Furkan Ali Özer, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

Adana’da 'Huzur ve Güven' denetimi; aranması olan 64 kişi yakalandı
Sonraki Video
Adana’da 'Huzur ve Güven' denetimi; aranması olan 64 kişi yakalandı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar