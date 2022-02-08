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Isparta’da “donarak öldü” algısı çöktü! Acılı aile iddialara tepki gösterdi: Hiçbir ihtiyacı yoktu

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Giriş: 08.02.2022 15:27
Isparta'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yaşanan elektrik arızaları sosyal medyada algı operasyonlarını da beraberinde getirdi. Yalvaç ilçesinde bir kişinin donarak öldüğü iddiasını ölen şahsın ailesi yalanladı. Aile maddi sıkıntılarının olmadığını belirterek Ramazan Nazlı'nın solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini söyledi.
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